Wielki Marsz Patriotów Rafała Trzaskowskiego

Marsz Trzaskowskiego, nazwany "Wielkim Marszem Patriotów", rozpoczął się na placu Bankowym, skąd uczestnicy przeszli ulicą Marszałkowską na plac Konstytucji. W marszu biorą udział prominentni politycy, w tym premier Donald Tusk, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz (szef MON), marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, a także zwycięzca niedawnych wyborów prezydenckich w Rumunii Nicusor Dan.

Donald Tusk, który wzywał do udziału w marszu wszystkich "którzy kochają Polskę", pisał na platformie X: Pobudka, Warszawo, cały świat dzisiaj patrzy na Ciebie!. Uczestnicy marszu odśpiewali hymn, niosąc biało-czerwone flagi, a niektórzy także flagi UE. Widać było transparenty, między innymi z hasłem wyborczym Trzaskowskiego: "Cała Polska na naprzód".

Trzaskowski podczas marszu: Teraz albo nigdy

Teraz albo nigdy; najwyższy czas, żeby wygrała uczciwość, prawość, sprawiedliwość, żeby wygrała prawda, o tym są te wybory - mówił Rafał Trzaskowski rozpoczynając "Wielki Marsz Patriotów" w Warszawie.

Drodzy państwo, teraz albo nigdy. Najwyższy czas żeby wygrała uczciwość, najwyższy czas, żeby wygrała prawość, najwyższy czas, żeby wygrała sprawiedliwość, najwyższy czas, żeby wygrała prawda. O tym są te wybory - mówił Trzaskowski.

Cała Polska wygra tylko wtedy kiedy będziemy zdolni do rozmowy, i to wam obiecuję, że będę prezydentem, który łączy, który jest gotów rozmawiać z każdym, widzieliście to wczoraj- powiedział nawiązując do rozmowy ze Sławomirem Mentzenem z Konfederacji. Dodał, że niczego "nie podpisze w ciemno".

Marsz za Polską Karola Nawrockiego

Konkurencyjny "Marsz za Polską" zwolenników Karola Nawrockiego również rozpoczął się o godzinie 12.00. Nawrocki zachęcał do udziału, pisząc w mediach społecznościowych: Pokażmy, że chcemy Polski ambitnej, dumnej, bezpiecznej. Bez cenzury i jednowładztwa Donalda Tuska.

Uczestnicy marszu Nawrockiego zebrali się na rondzie de Gaulle'a i przeszli na plac Zamkowy. Wśród nich znaleźli się czołowi politycy PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński. Kaczyński również nawoływał na platformie X: Spotkajmy się na +Marszu Za Polską+ i pokażmy, że zależy nam na Polsce silnej, bezpiecznej i ambitnej. Polsce naszych marzeń. Wszystkie ręce na pokład! Bez zaangażowania nie będzie sukcesu". Uczestnicy marszu mieli ze sobą biało-czerwone flagi oraz transparenty wyrażające poparcie dla Nawrockiego, wznosząc okrzyki "Bóg, honor i ojczyzna.

Druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, odbędzie się 1 czerwca.