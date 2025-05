Debata zorganizowana na kanale YouTube Sławomira Mentzena trwała półtorej godziny i była pełna emocji. Politycy spierali się o osiem głównych punktów programowych Konfederacji. Choć Trzaskowski nie podpisał tzw. "deklaracji toruńskiej", przyznał, że niektóre propozycje Mentzena są mu bliskie.

Sławomir Mentzen był zadowolony z przebiegu rozmowy i nie krył, że takie dyskusje są potrzebne. Takich spotkań powinno być więcej – zachęcał.

Tuż po zakończeniu debaty obaj politycy dołączyli do Radosława Sikorskiego. Minister opublikował wideo z ich spotkania, dodając wymowny komentarz: "Za Polskę, która łączy, nie dzieli".

Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych.

"Politycy powinni umieć normalnie ze sobą rozmawiać"

Dyskusję wokół spotkania skomentował też sam Mentzen.

Reklama

"Z Nawrockim też bym poszedł na piwo, ale nie zaprosił. Nie rozumiem o co niektórym chodzi. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Idę prosto. Nie dam się zapisać do żadnego z waszych obozów. A politycy powinni umieć normalnie ze sobą rozmawiać" - napisał na portalu X Sławomir Mentzen.

Źródło: X.