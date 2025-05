Jak poinformowała stacja, na antenie ruszy nowy cykl radiowy, który prowadzić będzie Joanna Senyszyn – znaną postać polskiej sceny politycznej, komentatorkę społeczną oraz profesor nauk ekonomicznych.

Nowa praca Joanny Senyszyn

Codziennie po godzinie 9:00 słuchacze będą mogli posłuchać jej autorskiego programu "Jak żyć, być i kochać w XXI wieku".

Jak poinformowano w krótkich, codziennych odsłonach Senyszyn będzie dzielić się swoimi przemyśleniami na temat współczesnego życia – nie bojąc się poruszać trudnych tematów i mówić rzeczy wprost.

"Coś więcej niż typowy felieton"

Jej komentarze dotyczą nie tylko relacji międzyludzkich, miłości i intymności, ale również kariery zawodowej, emocji oraz miejsca kobiety w dzisiejszym społeczeństwie. Wszystko to podane z charakterystycznym dla niej poczuciem humoru, ironią i trafnymi obserwacjami społecznymi. Cykl potrwa przez najbliższy tydzień i ma być codzienną dawką refleksji, motywacji i – czasem kontrowersyjnych – ale inspirujących przemyśleń. RMF FM zapowiada, że będzie to coś więcej niż typowy felieton – raczej forma osobistego, niekiedy prowokującego listu do współczesnych Polek i Polaków.

Kim jest Joanna Senyszyn?

Joanna Senyszyn jest profesorem nauk ekonomicznych, związana przez wiele lat z Uniwersytetem Gdańskim, a także rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Autorka ponad 150 prac naukowych, głównie w dziedzinie marketingu i konsumpcji.

Ale to nie tylko naukowiec – Senyszyn to również aktywna działaczka polityczna. W przeszłości zasiadała w Sejmie i Parlamencie Europejskim z ramienia Lewicy. W ostatnich latach mocno angażowała się w działania na rzecz praw kobiet, świeckości państwa i równości społecznej. .

Prywatnie była żoną profesora Bolesława Senyszyna, który zmarł na początku 2025 roku.