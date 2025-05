Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się już w tę niedzielę 18 maja. W poniedziałek o godz. 20 w TVP zorganizowano ostatnią przed pierwszą turą wyborów debata kandydatów na prezydenta. Prowadzącymi są: Dorota Wysocka-Schnepf (TVP), Radomir Wit (TVN24) oraz Piotr Witwicki (Polsat News).

"Posłowie z łapanki w Sejmie"

Polityk ma niski prestiż, a profesor bardzo wysoki. Może rozwiązaniem jest, aby było więcej profesorów w Sejmie. Czasami miałam wrażenie, że Sejm jest tak marny w czasach PiS, że gdyby wziąć 460 posłów z łapanki na ulicy, to może lepsze stanowiliby prawo. Uważam, że moja droga do polityki powinna być wzorem dla wszystkich. Najpierw trzeba pokazać, co potrafi się zrobić ze swoim życiem, a dopiero potem układać życie innym, czyli stanowić prawo - mówiła prof. Joanna Senyszyn.

"Trzeba dbać o pozycję Polski w UE"

Unia Europejska jest najlepszym, co przytrafiło się Polsce w historii. Musimy dbać o UE i ją reformować w stosunku do traktatów, które zostały zapisane. Ważne, aby postępowała większa integracja UE. Pandemia i napaść Rosji na Ukrainę pokazały, jak trudno podejmować racjonalne decyzje wspólne dla Unii, skoro nie ma wspólnej polityki zagranicznej i armii unijnej w ramach NATO. Trzeba Unię zmieniać i zadbać o to, aby pozycja Polski była zdecydowanie silniejsza - mówiła prof. Joanna Senyszyn.

"Ustawa antyaborcyjna musi zostać zliberalizowana"

Ustawa aborcyjna musi zostać zliberalizowana. Jest wiele powodów, dla których Polki nie chcą rodzić dzieci. To są trudności z mieszkaniami, zbyt niskie zarobki, kłopoty łączenia kariery z macierzyństwem oraz niedostateczna pomoc ojców w utrzymaniu dziecka - powiedziała Joanna Senyszyn.