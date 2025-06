Kiedy PKW ogłosi wyniki?

Zgodnie z przepisami, Państwowa Komisja Wyborcza ma maksymalnie 7 dni na ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów prezydenckich. W praktyce zazwyczaj dzieje się to wcześniej – zazwyczaj w poniedziałek rano. Następnie możliwe jest składanie protestów wyborczych, które rozpatruje Sąd Najwyższy. Ma on czas do 23 czerwca, aby ogłosić ważność wyborów. Dopiero wówczas wynik głosowania staje się niepodważalny.

Zaprzysiężenie 6 sierpnia – od tej chwili pełnia władzy

Uroczystość zaprzysiężenia prezydenta elekta odbywa się zawsze przed Zgromadzeniem Narodowym – wspólnym posiedzeniem Sejmu i Senatu. To ceremonia o wielkim znaczeniu konstytucyjnym i symbolicznym. Karol Nawrocki wypowie słowa roty przysięgi przewidzianej przez art. 130 Konstytucji. Od tego momentu staje się prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej – nie tylko z tytułu, ale również z możliwością podejmowania decyzji, podpisywania ustaw i korzystania z prawa łaski.

Przeprowadzka do Pałacu Prezydenckiego nie nastąpi od razu

Choć medialny obraz prezydenta często wiąże się z jego obecnością w Pałacu Prezydenckim, sama przeprowadzka to procedura logistycznie i operacyjnie skomplikowana. Przed wprowadzeniem się nowej głowy państwa konieczna jest m.in. wymiana systemów zabezpieczeń, pełna konfiguracja łączności, kontrola SOP oraz adaptacja przestrzeni prywatnej.

W praktyce nowi prezydenci często spędzają pierwsze noce po zaprzysiężeniu np. w Belwederze lub we własnym mieszkaniu, zanim wszystkie służby zakończą procedury. Można więc założyć, że przeprowadzka Karola Nawrockiego do Pałacunastąpi kilka dni po 6 sierpnia.

Od kiedy prezydent może działać?

Pełnię kompetencji nowy prezydent zyskuje z chwilą zaprzysiężenia. Od 6 sierpnia Karol Nawrocki będzie mógł:

podpisywać i wetować ustawy,

powoływać lub odwoływać urzędników (np. szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego),

inicjować własne projekty ustaw,

stosować prawo łaski,

zwoływać Radę Gabinetową.

Pierwsze dni to zazwyczaj czas wstrzemięźliwości – nowi prezydenci koncentrują się na zmianach kadrowych w kancelarii, kontaktach z mediami i gestach o symbolicznym charakterze.

Czy możemy się spodziewać kontrowersji?

Początek kadencji może przynieść nie tylko gesty jednoczące, ale i działania wyraźnie konfrontacyjne. Wszystko zależy od tego, czy Karol Nawrocki będzie próbował zbudować wizerunek bezpartyjnego strażnika Konstytucji, czy raczej kontynuować kurs bliski obozowi Jarosława Kaczyńskiego.

Nie można wykluczyć takich działań, jak:

blokowanie reform rządu poprzez weta ustaw,

ułaskawienia dla osób związanych z PiS,

wzmożenie konfliktu światopoglądowego (edukacja, prawa LGBT, aborcja),

budowanie pozycji PiS przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.

Technicznie spokojnie, politycznie niepewnie

Choć techniczny start prezydentury to w dużej mierze scenariusz przewidywalny – zaprzysiężenie, przeprowadzka, zmiany w kancelarii – to polityczne napięcie może pojawić się bardzo szybko. Nawrocki już w pierwszych 150 dniach może zostać zmuszony do zajęcia wyraźnego stanowiska – wobec rządu, wobec opinii publicznej i wobec swojego własnego obozu. Wszystko wskazuje na to, że ta prezydentura nie będzie spokojna.