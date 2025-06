Według oficjalnych danych PKW popierany przez PiS Karol Nawrocki w niedzielnej drugiej turze wyborów prezydenckich uzyskał 50,89 proc. głosów pokonując kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który zdobył 49,11 proc. głosów.

Wystąpienie Donalda Tuska

Po ogłoszeniu wyników podano, że w poniedziałek wieczorem TVP Info wyemituje powyborcze wystąpienie premiera Donalda Tuska. Według nieoficjalnych informacji Polsat News premier miałby ogłosić zwrócenie się do Sejmu o wotum zaufania wobec swojego rządu.

Bielan: Taki jest cel numer jeden

Bielan pytany przez dziennikarzy o te informacje zapowiedział, że "wkrótce będzie spotkanie władz". Będziemy się zastanawiać, co zrobić w tych okolicznościach. Cel numer jeden to doprowadzić do końca działalność tego szkodliwego dla Polski rządów – powiedział europoseł PiS.

Dymisja premiera Tuska?

Wczoraj odbyły się wybory prezydenckie, odbyło się również referendum nad rządem Donalda Tuska. Jeżeli jest człowiekiem honoru, to dzisiaj o godzinie 20 poda się do dymisji. Jeżeli nie, będziemy starali się go odkleić od tego stołka, którego najwyraźniej będzie chciał się trzymać kurczowo – oświadczył.

Dodał, że Tusk nie powinien składać do Sejmu wniosku o wotum zaufania, ponieważ Polacy ocenili jego rząd w niedzielę. Powinien jak najszybciej podać się do dymisji. Koniec, kropka – podkreślił.

Dopytywany, czy PiS rozważa złożenie wniosku o wotum nieufności wobec rządu, zaznaczył, że nie było w tej sprawie jeszcze żadnych rozmów.