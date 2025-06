Przemysław Wipler został zapytany w RMF, czy szykuje się już do wejścia do rządu. Szykujemy się do wejścia do rządu jako cała Konfederacja, ale po wyborach, które zwiększą mandat Konfederacji. Gdybyśmy utrzymali obecne poparcie, będziemy mieć duży, silny klub i nie da się stworzyć rządu bez Konfederacji - powiedział gość RMF FM.

Jego zdaniem w nowym rządzie nie będzie PiS-u. Myślę, że nikt w Sejmie nie będzie chciał robić koalicji z PiS-em. I jeżeli jest miejsce do jakiegokolwiek rządu mniejszościowego, to nikt nie będzie chciał do tego rządu brać polityków Prawa i Sprawiedliwości -zaznaczył Wipler.

Przedterminowe wybory?

Wipler podkreślił, że jeżeli byłaby możliwość doprowadzenia do przedterminowych wyborów, byłoby to dobre dla Polski i dla Konfederacji.W tej kadencji jako Konfederacja nie będziemy wchodzić w żadne brudne układy - zaznaczył. Jak dodał, nie ma obecnie żadnych szans na proponowany przez PiS rząd techniczny.

Kiedy według niego powstanie nowy rząd? Jestem przekonany, że poczucie frustracji wśród mniejszych formacji współtworzących obecny rząd jest gigantyczne. Niektórzy z koalicji rządzącej mówią, że Donald Tusk ma czas na wykonanie konkretnych, dobrych ruchów do czasu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski, że ten czas mu się skończy z momentem zaprzysiężenia. Jeżeli będzie tak, jak jest, to to jest absolutnie nie do utrzymania - powiedział Wipler.

Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, w rozmowie z PAP zaznaczył, że jego partia jest gotowa poprzeć uchwałę o rozwiązaniu Sejmu, jeśli koalicja rządząca zacznie się rozpadać. Bosak podkreślił, że Konfederacja jest niezależną siłą polityczną, która nie zamierza wchodzić w układy z innymi partiami, takimi jak PiS czy Platforma Obywatelska.