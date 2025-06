Policja z Rabki-Zdroju zatrzymała lokalnego przedsiębiorcę w Mszanie Górnej. Akcja miała miejsce 29 maja. Za Konradem K. odbył się pościg po drodze wojewódzkiej nr 968.

Działacz Konfederacji zatrzymany. Ścigała go policja

Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania (...) pojazdu, ale mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął ucieczkę- pisze na swojej stronie policja. Konrad K. ma 30 lat i jak informuje portal Limanowa.in to działacz Konfederacji w powiecie limanowskim.

Na swoim koncie ma nieudane starty w wyborach parlamentarnych i samorządowych. Kandydował m.in. do rady powiatu. Zatrzymany miał w aucie 2 kg mefedronu i amunicję. Zatrzymano również 34-letniego mieszkańca powiatu myślenickiego, który przewoził w innym samochodzie duże ilości leków opioidowych.

Zarzuty dla działacza Konfederacji. Miał amunicję i mefedron

Obydwaj zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i leków opioidowych. Grozi im za to do ośmiu lat więzienia. Polityk Konfederacji odpowie również za posiadanie amunicji i niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Sąd zdecydował o aresztowaniu Konrada K. na trzy miesiące. 34-latek został z kolei objęty "wolnościowymi środkami zapobiegawczymi". Informacje te podał lokalny serwis po rozmowie z prokuraturą. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów postępowania.