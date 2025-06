Szef MSWiA o córce Karola Nawrockiego: Właściwe służby będą działać

Hejt w internecie, skierowany w stronę córki prezydenta elekta Karola Nawrockiego, został zdecydowanie potępiony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Minister określił to zjawisko jako "skandaliczne" i "haniebne", zapewniając jednocześnie, że "właściwe służby będą tutaj działać".

Reklama

Siemoniak ocenia sztab Trzaskowskiego

W rozmowie z internetową częścią „Gościa Radia ZET”, wiceszef PO Tomasz Siemoniak ocenił wysiłek Rafała Trzaskowskiego w kampanii, porównując go do sportowca, który "wychodził z siebie”. Podkreślił, że jest gotów "wszystko wybaczyć” sztabowi, jeśli tylko "gryzą trawę” i walczą do samego końca. Siemoniak wyraził przekonanie, że zaangażowanie Trzaskowskiego, który "od rana do wieczora jeździł, rozmawiał z ludźmi, przemawiał”, było „fundamentalne”.

Reklama

Potrzebne zmiany i konsekwencje dla polityków

Odnosząc się do tego, co mogło nie zadziałać, Siemoniak wskazał na potrzebę lepszego docierania do mieszkańców mniejszych miejscowości i wsi, a także większej wagi przykładanej do mediów społecznościowych.

Zapytany o zawieszenie posła KO za słowa "cóż szkodzi obiecać" i brak konsekwencji wobec posłanki Gajewskiej za incydent z ziemniakami w hospicjum, Siemoniak stwierdził, że ci politycy ponieśli już "najsurowszą z możliwych kar” w postaci negatywnego zasięgu w internecie i memów, co jest gorsze niż jakiekolwiek oficjalne sankcje.

Koalicje w przyszłości

W kwestii potencjalnej koalicji z Konfederacją w przyszłym parlamencie, wiceszef PO podkreślił, że obecnie istnieje "bardzo dobra koalicja 15 października”. Zaznaczył również, że przyszły parlament to "bardzo odległa przyszłość” w polskiej polityce, gdzie "nie wiadomo, co będzie za tydzień, a co dopiero za 2,5 roku”.