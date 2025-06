Europoseł Grzegorz Braun zniszczył w środę tablice będące elementem wystawy w Sejmie poświęconej kwestiom LGBT; nagranie z incydentu obiegło media społecznościowe. Interwencję do marszałka Sejmu w tej sprawie zapowiedziała liderka klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Szymon Hołownia zapowiedział, że dopóki on będzie marszałkiem, Braun nie będzie miał wstępu do Sejmu. Głos zabrał też szef MSZ Radosław Sikorski.