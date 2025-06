Wojciech Hermeliński był w poniedziałek gościem programu "Pytanie dnia" w TVP Info. Tak odpowiedział na pytanie "kto będzie nowym prezydentem": Karol Nawrocki został wybrany – to fakt. Czy stało się to prawidłowo? To się dopiero okaże. Decyzję podejmie sąd – stwierdził były szef PKW.

"Głosy powinny zostać jeszcze raz przeliczone"

Hermeliński podkreślił, że "wszystkie głosy oddane w drugiej turze powinny zostać jeszcze raz przeliczone". Skrytykował też członków komisji wyborczych. Podkreślił, że z liczeniem głosów "poradziłby sobie mały Kazio", bo druga tura wyborów prezydenckich "jest najprostsza w tym aspekcie". Pytany o to, czy biorąc pod uwagę doniesienia o licznych pomyłkach przy liczeniu głosów, PKW powinna już teraz wystąpić do Sądu Najwyższego z wnioskiem o ponowne przeliczenie głosów, odpowiedział, że "na pewno powinna z taką sugestią wystąpić"

Dodał także, że obecna "sytuacja jest bez precedensu". Decyzję o ważności wyborów prezydenckich podejmie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To duży problem, bo izba składa się z "nie-sędziów", którzy nie zostali powołani prawidłowo - stwierdził Hermeliński.

Protesty wyborcze. Co zrobi Sąd Najwyższy?

Sąd Najwyższy - po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW - rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta RP. Musi to zrobić w ciągu 30 dni od podania wyników wyboru do publicznej wiadomości. Oznacza to, że ostatnim dniem, do którego musi zapaść to rozstrzygniecie będzie 2 lipca br. Rzecznik prasowy SN sędzia Aleksander Stępkowski informował w poniedziałek, że do godz. 16 odnotowano już trzy tysiące protestów wyborczych, ale ostateczna ich liczba na pewno będzie większa.

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła w poniedziałek po południu sprawozdanie z wyborów prezydenckich. "PKW stwierdza, że w trakcie głosowania, szczególnie w dniu ponownego głosowania, miały miejsce incydenty mogące mieć wpływ na wynik głosowania. PKW pozostawia Sądowi Najwyższemu ocenę ich wpływu na wynik wyboru Prezydenta RP" - głosi zaakceptowana poprawka zgłoszona przez Ryszarda Balickiego, nadająca ostateczne brzmienie konkluzjom PKW zawartym w tym sprawozdaniu.