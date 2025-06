Chmielnicki w rozmowie z Polsatem podkreślił, że jedynym zaplanowanym wydarzeniem jest uroczystość wręczenia uchwały stwierdzającej wynik wyborów prezydenckich Karolowi Nawrockiemu. Ceremonia ma się odbyć 11 czerwca 2025 roku o godzinie 17.30 na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wcześniej, w niedzielę, Ryszard Kalisz zapowiadał, że w związku z nieprawidłowościami w protokołach z drugiej tury wyborów odbędzie się specjalne posiedzenie PKW.

Zamieszanie po wyborach. PKW ucina spekulacje o nadzwyczajnym posiedzeniu

Od kilku dni media nagłaśniają przypadki nieprawidłowości przy zliczaniu głosów w niektórych lokalach wyborczych. Jednym z najgłośniejszych przykładów jest sytuacja w krakowskiej komisji nr 95 przy ul. Stawowej, gdzie — jak podano — głosy oddane na Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego zostały zamienione miejscami.

Komisarz wyborczy w Krakowie, Rafał Sobczuk, potwierdził, że członkowie tej komisji zgłosili pomyłkę zarówno do urzędu miasta, jak i do komisji okręgowej. Trwa postępowanie wyjaśniające.

Według medialnych doniesień, podobne błędy mogły wystąpić także w innych miejscowościach, a liczba takich przypadków może sięgać kilkunastu.

Na temat kontrowersji wypowiedział się również członek PKW, Ryszard Kalisz, który zaznaczył, że ostateczną decyzję w sprawie ważności wyborów podejmuje Sąd Najwyższy na podstawie raportu PKW oraz rozpatrzonych protestów.

Na podstawie informacji, które dzisiaj mam, mogę stwierdzić, że w wielu miejscach były zdarzenia, które nie chcę oceniać, jaka była przesłanka tych zdarzeń, czy to był błąd, czy celowe działania, które zakłóciły wynik wyborów - mówił Kalisz w rozmowie z serwisem goniec.pl.

Dodał również, że różnica głosów między dwoma kandydatami wynosiła około 360 tysięcy. To, żeby to miało wpływ na wynik wyborów, musi być co najmniej 180 tysięcy głosów nieprawidłowo zaliczonych — zaznaczył.

Przypomnijmy, w drugiej turze wyborów Karol Nawrocki uzyskał 10 606 877 głosów, natomiast Rafał Trzaskowski 10 237 286. Ostateczna różnica wyniosła więc ponad 369 tysięcy głosów.

Źródło: Business Insider, Goniec.pl, POLSAT NEWS