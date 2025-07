Jak czytamy na portalu, początkowo opozycja zarzuciła rządzącej większości celowe zarządzanie przerwą w głosowaniu nad wykonaniem budżetu za 2024 rok, z obawy o przegraną. Jeszcze większe poruszenie wywołało poparcie przez PiS i Konfederację antyrządowych poprawek zgłoszonych przez Polskę 2050. Najwięcej emocji wzbudziła ustawa podwyższająca limit wydatków budżetu państwa na budownictwo społeczne, do której Polska 2050 wprowadziła wspomniane, kontrowersyjne poprawki.

Likwidacja Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika

W cieniu tych politycznych starć, koalicja, tym razem już zgodnie, przegłosowała likwidację Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Jak wyjaśnia Business Insider, są to uczelnie powołane w 2022 roku z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, przy wsparciu ówczesnego ministra Przemysława Czarnka. Minister nauki, Marcin Kulasek, tłumaczył w Sejmie, że skala efektów działalności tych instytucji jest niewspółmierna do otrzymywanego finansowania, które wynosiło 15 milionów złotych rocznie. Kulasek sugerował również, że określenie obu instytucji mianem "pisowskich kuźni kadr" nie jest używane na wyrost. Niemniej jednak, jak zauważa portal, prezydent Andrzej Duda najprawdopodobniej zawetuje tę ustawę.

Ważne zmiany w prawie – co jeszcze uchwalił Sejm?

Business Insider podkreśla, że wśród uchwalonych przepisów znalazło się wiele kluczowych zmian, które dotyczą m.in. spraw karnych, funduszy inwestycyjnych, zamówień publicznych, emerytur, aplikacji mObywatel, sprawozdawczości ESG oraz obowiązków banków. Jak podaje portal, posłowie ostatecznie przyjęli nowelizację ustawy o aplikacji mObywatel.

Dzięki niej aplikacja zyska nowe funkcje i możliwości. Poza dotychczasową prezentacją dokumentów, będzie można za jej pośrednictwem załatwiać sprawy urzędowe, składając podpisane wnioski. W mObywatelu będzie można również przechowywać i archiwizować dane i dokumenty elektroniczne. Wśród nowości znajdą się także wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji, usługa mStłuczka, a także możliwość udostępniania i przechowywania cyfrowych legitymacji szkolnych i mLegitymacji nauczycielskich. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

Informacje o emeryturze w jednym miejscu

Sejm uchwalił również ustawę o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej. Jak jednak zaznacza Business Insider, dzięki autopoprawce, aplikacja mObywatel umożliwi dostęp nie tylko do danych z ZUS, ale także do informacji o zgromadzonych środkach w ramach IKE, IKZE, PPE, OFE i PPK. Będą tam również dane o zewidencjonowanych składkach, wpłatach oraz wartościach jednostek uczestnictwa w różnych funduszach i instrumentach finansowych, a także inne dane służące wyliczeniu przyszłych świadczeń. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Rekompensaty dla poszkodowanych weteranów

Business Insider informuje, że Sejm przyjął nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, która wprowadza jednorazowe świadczenie - rekompensatę - dla weteranów poszkodowanych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie, przysługujące żołnierzom, funkcjonariuszom i pracownikom ze statusem weterana poszkodowanego, będzie zależeć od stopnia uszczerbku na zdrowiu i wahać się od 6 tys. zł (przy 1 proc. uszczerbku) do nawet 600 tys. zł (przy 100 proc. uszczerbku). Rekompensaty nie otrzymają weterani, którzy już uzyskali prawomocny wyrok przyznający zadośćuczynienie.

Odroczenie sprawozdawczości ESG

Jak podaje BI, posłowie uchwalili również nowelizację ustawy o rachunkowości, która odracza o dwa lata obowiązek sprawozdawczości ESG (Environmental, Social, and Governance) dla dużych jednostek oraz małych i średnich jednostek będących emitentami papierów wartościowych. Jest to konsekwencja zmian wprowadzonych przez Unię Europejską w dyrektywie CSRD. Jarosław Neneman, wiceminister finansów, tłumaczył w Sejmie, że Unia Europejska w najbliższych dwóch latach ma złagodzić wymogi dotyczące ESG, co ma przynieść znaczną redukcję kosztów dla firm.

Bezterminowa ochrona wrażliwych sektorów

Sejm podjął również decyzję o bezterminowej ochronie najważniejszych polskich firm przed przejęciami przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Uchwalona nowelizacja ustawy o kontroli niektórych inwestycji przedłuża przepisy, które miały wygasnąć w lipcu 2025 roku, czyniąc je stałymi. Te regulacje, pierwotnie wprowadzone w 2020 roku w odpowiedzi na kryzys pandemiczny i przedłużone z powodu wojny na Ukrainie, mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego kraju. Ustawa czeka na dalsze procedowanie w Senacie.

Zmiany dla funduszy inwestycyjnych

Business Insider zwraca uwagę na nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych, która ma ułatwić łączenie się towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) pełniących funkcje organów dla niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (NFIZ). Projekt zakłada złagodzenie rygorystycznych wymogów dotyczących głosowań nad połączeniem funduszy, co ma usprawnić te procesy. Jak czytamy na portalu, zmian domagali się uczestnicy inicjatywy SprawdzaMY, choć rząd zgodził się jedynie na ograniczenie wymogów, a nie ich całkowite zniesienie.

Lepsza ochrona danych pasażerów lotniczych

Posłowie uchwalili także nowelizację ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera. Jak wyjaśnia portal, te zmiany wprowadzą mechanizm gromadzenia danych o pasażerach lotniczych w celu wykrywania i zwalczania poważnych przestępstw, w tym terroryzmu. Wiceszef MSWiA, Czesław Mroczek, podkreślił, że nowelizacja jest implementacją unijnej dyrektywy, a istniejące już regulacje pomogły Straży Granicznej zatrzymać ponad tysiąc osób powiązanych z taką przestępczością.

Syndyk uzyska informacje objęte tajemnicą bankową

Jak informuje Business Insider, na ostatnim posiedzeniu Sejmu uchwalono również nowelizację prawa bankowego, która rozwiąże problem dostępu syndyka do informacji objętych tajemnicą bankową. Obecnie brak przepisów uniemożliwia syndykom uzyskanie informacji o rachunkach bankowych dłużnika, co spowalnia postępowania upadłościowe. Dzięki zmianom, syndycy, nadzorcy sądowi i zarządcy będą mogli uzyskać niezbędne informacje o rachunkach bankowych, papierach wartościowych, skrytkach, sejfach czy saldach wierzytelności, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania czynności w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym. To również efekt prac zespołu Rafała Brzoski.

Mniej biurokracji dla uczelni i instytutów

Sejm uchwalił również nowelizację prawa o szkolnictwie wyższym, która podnosi próg wartości inwestycji zgłaszanych do systemu POL-on do 100 tysięcy złotych. Oznacza to, że inwestycje poniżej tej kwoty nie będą musiały być zgłaszane, co ma zmniejszyć obciążenia administracyjne dla uczelni i instytutów.