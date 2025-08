Prezydent, zwracając się do żołnierzy podkreślił, że jedynym znakiem i symbolem są dla nich Orzeł Biały i biało-czerwona flaga.

- A wasz prezydent nigdy, obiecuję to, nigdy nie powie do was: naprzód. Zawsze będę mówił do was: za mną. Byłem, jestem i będę z wami - oświadczył. - Niech żyje Wojsko Polskie, niech żyje Polska- dodał prezydent.

Nawrocki poinformował też o podjęciu decyzji, że w ramach BBN powstanie specjalny departament technologii przełomowych, który ma wspierać wysiłki MON i polskiego wojska w rozwoju nowych technologii.