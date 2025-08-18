"W związku ze spodziewanym prezydenckim wetem" do potencjalnych zmian ustawowych w Krajowej Radzie Sądownictwa, resort sprawiedliwości poszukuje według redakcji "alternatywnej ścieżki" do wprowadzenia reform w KRS - donosi "Rzeczpospolita". "Jak ustaliliśmy, takie poszukiwania trwają, mało tego, są konsultowane z sędziami, których bezpośrednio miałyby objąć te zmiany" - napisano w dzienniku.

Nie chciałbym stawiać siebie w pozycji osoby, która recenzuje, ocenia, czy dokonuje jakiejś wnikliwej analizy planów obecnego ministra sprawiedliwości - mówił w "Poranku TOK FM" prof. Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości.

"Pan minister ma prawo do swoich koncepcji"

Myślę, że pan minister Waldemar Żurek ma prawo do tego, żeby przedstawiać swoje koncepcje, analizować na różne sposoby. Myślę, że byłoby co najmniej niezgrabne, gdybym teraz zaczął wchodzić w jakąś dogłębną analizę, czy te plany są realne i jakie mają szansę powodzenia - podkreślił Adam Bodnar.

Adam Bodnar o ustawie o KRS

Jeszcze jak sprawowałem funkcję (ministra sprawiedliwości - red.), mówiłem publicznie, że bardzo ważne jest, aby doprowadzić do przyjęcia nowej ustawy o KRS, tak aby to sędziowie mieli bezpośredni wpływ na wybór 15 sędziów członków KRS. I zrobienie wszystko, co możliwe, aby przekonać pana prezydenta Karola Nawrockiego do podpisania tej ustawy - dodał Adam Bodnar.