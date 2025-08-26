800 plus dla Ukraińców. Ruch prezydenta

Podczas ogłaszania decyzji Karol Nawrocki powiedział: 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie świadczenia zdrowotne. Powinniśmy doprowadzić do sprawiedliwości społecznej – stwierdził.

Prezydent uznał, że obecna ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy jest niesprawiedliwa. W związku z tym jej nie podpisał, a w zamian zapowiedział własne, autorskie zmiany.

"Ojciec" programu 500 plus: To dobry krok

Ruch prezydenta ocenił prof. Julian Auleytner, pomysłodawca programu 500 plus. To ważny argument - powiedział w rozmowie z portalem money.pl.

Profesor tłumaczył, że pracujący Ukraińcy wnoszą istotny wkład w polską gospodarkę, płacąc składki i podatki. Jednocześnie, Julian Auleytner zwrócił uwagę na problem.

Bez wątpienia teraz to świadczenie mogło być wykorzystywane przez część Ukraińców, którzy je pobierali w Polsce, a mieszkali raz tu, raz na Ukrainie. Zresztą podobnie mogła robić część naszych rodaków np. z niemieckim zasiłkiem. Dlatego uważam, że ważne są pewne ograniczenia. Korzystanie z oferty pomocy społecznej to jedno, ale pobieranie 800 plus może się wiązać z pewnymi restrykcjami. I powiązanie wypłaty tego świadczenia cudzoziemcom z pracą uważam za dobry krok - ocenia "ojciec" 500 plus.

Ukraińcy w Polsce pracują więcej niż inni

Według badania NBP, aż 78 proc. dorosłych Ukraińców przebywających w Polsce pracuje. Wśród tych, którzy przyjechali przed wybuchem wojny, wskaźnik ten wynosi aż 93 proc. To zdecydowanie więcej niż średnia dla Polaków, która wynosi 57 proc.

Co więcej, ukraińscy uchodźcy niemal nie pobierają zasiłków dla bezrobotnych. Aż 76 proc. ich przychodów stanowią zarobki z pracy, podczas gdy świadczenia, w tym 800 plus, to zaledwie 11 proc. Dla porównania, w polskich domach dochody z pracy to 69 proc., a ze świadczeń (głównie emerytur) aż 30 proc.