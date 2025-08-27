Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do doniesień portalu Politico o rozważanej redukcji amerykańskich żołnierzy na Starym Kontynencie. Według wicepremiera, Polska może zyskać na tej sytuacji, ponieważ dużo wydaje na amerykańskiego żołnierza. Jak przekazał, Sekretarz Obrony USA miał mu powiedzieć, że jeśli ktoś zasługuje na wsparcie, to "modelowym przykładem jest Polska".

Krytyka wet prezydenta

Szef MON odniósł się także do niedawnych wet prezydenta Karola Nawrockiego. W jego ocenie, wetowanie ustaw o zapasach ropy i gazu oraz o środkach ochrony roślin to "złe decyzje". Minister porównał postawę prezydenta do zasady "liberum veto" z czasów I Rzeczypospolitej, która, jak stwierdził, "wyniszczyła" państwo.