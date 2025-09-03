Prezydent Nawrocki spotka się w środę w Waszyngtonie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

Nawrocki w USA. Bosacki i Sikorski o celach wizyty

Bosacki zapytany rano w TVP Info czy bardziej z nadzieją, czy obawą patrzy na wizytę prezydenta w USA, odpowiedział: "oczywiście, że z nadzieją”. Liczę, że prezydentowi uda się nawiązać dobre relacje dla polskich interesów i dobre relacje osobiste z prezydentem Donaldem Trumpem - dodał.

Wiceszef MSZ zaznaczył, że "ramy tej ewentualnej dobrej współpracy nakreślił zarówno rząd w swoim oświadczeniu przekazanym prezydentowi na temat tego, jakie są polskie cele w polityce wobec Stanów Zjednoczonych” jak i powiedział to we wtorek minister Sikorski, który również w tych dniach przebywa w USA.

Po wtorkowym spotkaniu w Miami z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, szef polskiej dyplomacji powiedział, że było ono też okazją do rozmów na temat stosunków polsko-amerykańskich i mowa była m.in. o kwestii przeglądu obecności sił amerykańskich w Europie.

Sikorski wyraził przekonanie, że w tej kwestii strona rządowa będzie wspierana przez prezydenta Nawrockiego podczas jego wizyty w Białym Domu. Sukcesem jego specjalnych stosunków z ruchem MAGA i z prezydentem Trumpem osobiście będzie to, czy USA zwiększą swoją obecność w Polsce. Brakiem sukcesu byłoby, gdyby ją zmniejszyły - powiedział Sikorski.

Zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce?

Również Bosacki zapytany czy miarą sukcesu wizyty prezydenta Nawrockiego w USA będzie deklaracja Donalda Trumpa, że nie wycofa wojsk amerykańskich z Polski, odpowiedział, że "najlepsze by było zwiększenie tej obecności, do czego Amerykanów namawiamy”. Zaznaczył, że "strategicznie obecność amerykańskich wojsk w Polsce jest dobra nie tylko dla Polski, ale dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego i Stanów Zjednoczonych”.

Wiceszef MSZ dodał, że o tym, iż Amerykanie z administracji Donalda Trumpa też rozumieją jak ważna jest obecność ich wojsk na polskim terytorium, świadczą wtorkowe słowa sekretarza stanu USA.

Rubio, który we wtorek wraz z Sikorskim wziął udział w ceremonii przyznania Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy kubańskiej opozycjonistce Bercie Soler Fernandez, chwalił Polaków za wspieranie walki z komunizmem. Powiedział m.in., że „rząd w Polsce jest niesamowitym partnerem w kwestii wolności i swobody; są inne kraje, wyzwolone z jarzma tyranii, one mogą być pomocne od czasu do czasu, lecz nie ma na świecie innego (kraju), który byłby bardziej pomocny, nieugięty, bardziej wspierający nas, niż rząd w Polsce”.

Spośród wszystkich krajów na świecie, które przeszły przez tyranię komunizmu, tymi, którzy z pewnością nie zapomnieli, co było potrzebne, by go pokonać, którzy podnieśli głos, podjęli działania, by wspierać tych, którzy chcą go pokonać, są nasi sojusznicy i przyjaciele z Polski. Dziękujemy, jesteśmy wam wszystkim bardzo wdzięczni - oświadczył sekretarz stanu USA.

Priorytety prezydenta Nawrockiego

Według zapowiedzi KPRP, rozmowy prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych mają dotyczyć przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski; prezydent planuje też podkreślić, że zarówno Rosji, jak i jej przywódcy "nie wolno wierzyć”. Według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, głównym tematem rozmowy będzie bezpieczeństwo regionalne i aktywność amerykańska w tym wymiarze, także w zakresie współpracy zbrojeniowej.