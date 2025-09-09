Ministerstwo Zdrowia ma dwóch nowych wiceministrów. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powołała na te stanowiska Katarzynę Kęcką i Tomasza Maciejewskiego. Jednocześnie, jak podał rzecznik resortu, z funkcji wiceministrów odwołano Wojciecha Koniecznego, Marka Kosa i Urszulę Demkow. Zmiany są zgodne z zapowiedziami premiera Donalda Tuska, który zapowiadał, że w resorcie nie będzie partyjnych działaczy.
Nowe nominacje to specjaliści z doświadczeniem w branży medycznej.
- Katarzyna Kęcka - Jest magistrem pielęgniarstwa, specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego. Od 2019 roku pełniła funkcję prezeski zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Pracuje również jako asystentka na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.
- Tomasz Maciejewski - To doktor nauk medycznych, specjalizujący się w ginekologii, położnictwie i perinatologii. Od 2012 roku kierował Instytutem Matki i Dziecka. Jest wykładowcą, autorem licznych publikacji naukowych i członkiem towarzystw naukowych.
Zmiany w Ministerstwie Zdrowia
Zmiany w Ministerstwie Zdrowia są zgodne z wcześniejszą zapowiedzią premiera Donalda Tuska, który po rekonstrukcji rządu zapowiadał, że szefowa resortu ma "wolną rękę" w doborze współpracowników. Premier podkreślił, że na stanowiskach ministerialnych i wiceministerialnych w resorcie zdrowia nie będzie "partyjnych działaczy".
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb potwierdził, że z funkcji wiceministrów odwołano Wojciecha Koniecznego, Marka Kosa i Urszulę Demkow, co otwiera drogę dla nowych nominacji.
