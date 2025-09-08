Zakaz sprzedaży alkoholu seniorom. Petycja w MZ

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", według autora petycji, każdy, kto ukończył 60 lat, powinien być traktowany tak jak osoba niepełnoletnia. Oznacza to, że kupując alkohol lub papierosy, senior musiałby okazać dowód tożsamości. Sprzedawca miałby obowiązek odmówić sprzedaży, jeśli klient przekroczyłby ten wiek, nawet o jeden dzień. Oprócz zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz sprzedawania tych używek osobom powyżej 60 lat petycja ma jeszcze jeden "główny punkt". Stanowi on, o zakazie przebywania z osobami powyżej 60. roku życia dla palących nikotynę i pijących alkohol.

Autor petycji wskazuje w jej uzasadnieniu, że alkohol i nikotyna "są czynnikami ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych" i szkodzą nie tylko użytkującym, ale i tym w pobliżu - cytuje gazeta.

Reakcja na petycję

Branża alkoholowa stanowczo sprzeciwia się tej propozycji. Prezesi polskich firm produkujących alkohol, cytowani przez "Gazetę Wyborczą", wskazują, że wiek nie powinien być jedynym kryterium zdrowia. Ich zdaniem, spożywanie alkoholu to kwestia wolności osobistej i kultury, a wprowadzenie zakazu dla seniorów byłoby dyskryminacją. Zamiast zakazów, branża sugeruje, że najlepszym rozwiązaniem problemu nieodpowiedzialnego spożycia alkoholu jest edukacja.

Krzysztof Brzózka, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ocenił ten pomysł jako "oryginalny, niezbyt przemyślany i dość ekwilibrystyczny". Uważa on, że działania mające na celu ograniczenie spożycia alkoholu w Polsce powinny być skierowane przede wszystkim do młodych ludzi. Brzózka podkreśla również, że zakaz ten byłby nieskuteczny, ponieważ seniorzy z łatwością mogliby go obejść, prosząc o zakup używek swoje dzieci lub wnuków.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Na petycję odpowiedziało już Ministerstwo Zdrowia. Jakub Sękowski, wicedyrektor departamentu zdrowia publicznego w Ministerstwie Zdrowia, poinformował, że resort nie zamierza wprowadzać zmian dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych przez osoby, które ukończyły 60 lat. Dodał jednak, że Ministerstwo Zdrowia zachęca seniorów do ograniczenia lub całkowitej rezygnacji z używek.

Resort finansów ogłosił plany podwyższenia akcyzy na alkohol: o 15 proc. w 2026 roku, a następnie o 10 proc. w 2027 roku. Wprowadzenie tej ustawy w życie wydaje się jednak mało prawdopodobne, ponieważ prezydent Karol Nawrocki już zapowiedział, że zawetuje ten projekt.