Zaufanie do prezydenta wzrosło o 7,5 pkt procentowych w porównaniu do rankingu zaufania z ubiegłego miesiąca. Na brak zaufania do prezydenta wskazało 40,6 procent ankietowanych, a na obojętność - 10,6 proc. badanych.

Na drugim miejscu w rankingu zaufania dla osób publicznych uplasował się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, któremu ufa 47,8 proc. badanych – co oznacza wzrost zaufania o 6 pkt proc. w porównaniu do sierpniowego sondażu. Nie ufa mu 41,4 procent respondentów. Obojętność względem wicepremier wykazało zaś 10,1 proc. badanych.

Bosak przed Tuskiem – a kto na szczycie? Zaskakujący lider w nowym sondażu IBRiS

Trzecim najbardziej obdarzonym zaufaniem politykiem jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja), na którego wskazało 39,1 procent ankietowanych (nie był ujęty w sierpniowym zestawieniu, w lipcowym zajął czwarte miejsce). Brak zaufania wobec Bosaka wykazało 42,6 procent badanych, a neutralność - 14 procent.

Czwarte miejsce w rankingu zajął premier Donald Tusk, któremu ufa 39 procent respondentów; premierowi nie ufa zaś 54,7 procent ankietowanych. Jak czytamy, oznacza to wzrost o zaufania dla premiera o 2,6 pkt proc. względem ostatniego sondażu z sierpnia. O premierze neutralne zdanie miało 6,3 proc. badanych.

Na kolejnych miejscach uplasowali się m.in. prezydent Warszawy, b. kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski - 37 proc. zaufania, lider Konfederacji Sławomir Mentzen - 34,5 proc., wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak–Kamysz - 34,4 proc. i b. premier Mateusz Morawiecki - 33,9 proc.

Były prezydent Andrzej Duda zajął dziesiąte miejsce - 31 proc. zaufania. Brak zaufania wobec b. prezydenta wykazało zaś 51,8 badanych.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 19-20 września 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).