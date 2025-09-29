Szymon Hołownia nie miał ostatnio dobrej passy. Dwukrotnie przegrał wybory, a w czasie ostatnich dostał tylko 4,99 proc. poparcia jako kandydat na prezydenta. Oprócz tego, w listopadzie musi oddać fotel marszałka Sejmu liderowi Lewicy Włodzimierzowi Czarzastemu, zgodnie z umową koalicyjną. Dlatego, jak ustalił Onet, Hołownia od kilku miesięcy prowadzi starania o posadę komisarza ONZ w Genewie.

Aby dostać tę funkcję, Hołownia musiałby mieć poparcie polskich władz, w tym prezydenta. To by wyjaśniało, czemu marszałek od wyborów prezydenckich stara się budować dobre relacje z Karolem Nawrockim i Jarosławem Kaczyńskim - czytamy w Onecie. Gdyby się udało, nowe stanowisko Hołownia miałby objąć na przełomie roku.

Hołownia nie będzie przewodniczącym Polski 2050

Szymon Hołownia przekazał w sobotę, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Powiedział, że nadszedł odpowiedni moment, aby przekazać "pałeczkę w sztafecie". Wybory odbędą się w styczniu.

Marszałek Sejmu coraz częściej pokazuje także, że nie podoba mu to, co robi Donald Tusk i jego rząd. W piątek Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. O wyniku zadecydowały m.in. głosy posłów Polski 2050 Szymona Hołowni.

Do decyzji Sejmu odniósł się premier Donald Tusk, który stwierdził, że "nie akceptuje głosowania posłów w tej sprawie" oraz traktuje tę sytuację jako "zły znak".

Hołownia za obowiązkową religią w szkole

Kolejny rozdźwięk w koalicji pokazuje czwartkowe głosowanie. Sejm skierował do dalszych prac obywatelski projekt ustawy "Tak dla religii i etyki w szkole", który zakłada wprowadzenie do szkół dwóch obowiązkowych lekcji religii lub etyki w tygodniu.

Za dalszymi pracami nad projektem zagłosowali: wszyscy głosujący posłowie PiS, Konfederacji oraz PSL-TD, a także 8 z 28 głosujących posłów Polska2050-TD, w tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia.