"Jesteśmy głęboko zasmuceni, potwierdzając śmierć Damy Patricii Routledge, która zmarła spokojnie we śnie dziś rano w otoczeniu miłości" - przekazał agent aktorki.

Wielokrotnie nagradzana aktorka

Patricia Routledge zdobyła międzynarodową sławę dzięki roli Hiacynty Bukiet w serialu "Co ludzie powiedzą?". Patricia Routledge była bardzo cenioną artystką. Grała w teatrze i w filmach. Zdobyła wiele nagród. W 2017 r. otrzymała tytuł damy od królowej Elżbiety II za zasługi dla teatru i działalność charytatywną, wcześniej przyznano jej Order Imperium Brytyjskiego.

Hiacynta - snobka, którą pokochał świat

Hiacynta Bukiet to wścibska snobka z klasy robotniczej, która uwielbia podglądać sąsiadów i dla każdego ma "dobrą radę". Za tę rolę aktorka dostała dwie nominacje do nagrody BAFT. Serial kupiły tysiące stacji telewizyjnych na całym świecie. Serial był produkowany w latach 1990–1995 dla brytyjskiej stacji telewizyjnej BBC One. Łącznie wyprodukowano 40 półgodzinnych odcinków podzielonych na pięć serii, do czego należy dodać jeszcze cztery odcinki specjalne oraz dwa wyemitowane już po zakończeniu produkcji serialu.

"Uwielbiam ją"

Patricia Routledge miała duży dystans do roli Hiacynty Bukiet. Jak mówiła, jest "potworem". Podkreślała jednak w wywiadach, że uwielbia ją grać.