Niemcy odnotowały większy odpływ polskich obywateli niż napływ. Zdarzyło się to raz pierwszy w tym stuleciu – poinformował dziennik "Münchner Merkur". Według gazety decyzje polskich imigrantów mogą pogłębiać niedobory kadrowe w takich branżach jak budownictwo, transport oraz opieka zdrowotna.

Według danych niemieckiego urzędu statystycznego w 2024 r. do Niemiec przyjechało 76,3 tys. Polaków, o niemal 12,1 tys. mniej niż wyjechało. Saldo tych migracji było ujemne po raz pierwszy od co najmniej 25 lat. Dotychczas tylko raz, w 2008 r., było bliskie zera.

Niewielu Polaków wyjeżdża do Niemiec

Wynika to jednak głównie z tego, że maleje liczba Polaków, którzy do Niemiec wyjeżdżają. W 2024 r. ich liczba spadła o 21,6 tys. i tym samym osiągnęła najniższy poziom od 2000 r.

Liczba obywateli Polski, którzy Niemcy opuścili, wzrosła, ale o zaledwie 3,3 tys. Dla porównania: 2016 r. z Niemiec wyjechało niemal 134 tys. Polaków, o połowę więcej niż w ubiegłym roku. Zmiana salda migracji Polaków w ostatnich latach wynikała przede wszystkim z tego, że mniej osób emigrowało –powiedziała w rozmowie z money.pl dr Dominika Pszczółkowska-Mościcka z Ośrodka Badań nad Migracjami na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Spadek zainteresowania pracą za granicą

Według ekspertów wynika to z faktu, że warunki życia w Polsce bardziej zbliżają się do zachodniej Europy. PKB na mieszkańca w 2024 r. był w Polsce o 33 proc. niższy niż w Niemczech. Kilka lat temu różnica ta wynosiła 40 proc., a w 2014 r. - 47 proc.

W Polsce rzeczywiście widać spadek zainteresowania pracą za granicą, zarówno stałą, jak i tymczasową oraz sezonową. Główną przyczyną tego trendu jest poprawa warunków pracy w Polsce. Nie chodzi tylko o wzrost płac, ale też większą stabilność zawodową – powiedziała money.pl Grażyna Pogan, menedżerka w agencji pracy Smart Solutions HR. Jak podsumowuje Wirtualna Polska, na razie jednak powroty z emigracji nie są zjawiskiem masowym i wszystko wskazuje na to, że tak będzie dalej.