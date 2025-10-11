Silne trzęsienie ziemi na Filipinach

Wcześniej ten sam region kraju nawiedziło trzęsienie o magnitudzie 7,4, powodując osunięcia ziemi i ewakuację pobliskich obszarów przybrzeżnych z powodu krótkotrwałego zagrożenia tsunami.

Trzęsienie ziemi spowodowało wybuch wulkanu. Erupcja trwa
Trzęsienie ziemi spowodowało wybuch wulkanu. Erupcja trwa

Drugie trzęsienie ziemi jest odrębnym trzęsieniem, które nazywamy trzęsieniem podwójnym. Oba miały miejsce w tym samym obszarze, ale miały różną siłę i epicentrum – powiedział agencji AP Teresito Bacolcol, szef Filipińskiego Instytutu Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS).

Pierwsze silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 spowodowało panikę wśród mieszkańców południowo-wschodniej prowincji Davao Oriental. Alarm z powodu tsunami, został odwołany przed godz. 14 czasu lokalnego.

Jak podały władze, szkody trzęsień są obecnie oceniane, jednak istnieje obawa, że drugie z nich może jeszcze bardziej osłabić struktury budynków, naruszone podczas pierwszego. Szkody odnotowano m.in. w budynku lotniska w Davao, jednak nie odwołano żadnych lotów.

Trzęsienie ziemi. Są ofiary śmiertelne

W wyniku trzęsień śmierć poniosło co najmniej siedem osób.

Filipiny i Indonezja znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych i aktywnych wulkanów. Występuje tam ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

Poprzednie trzęsienie ziemi na Filipinach wystąpiło 30 września. Wstrząsy o magnitudzie 6,9, które nawiedziły prowincję Cebu w środkowej części archipelagu, spowodowały śmierć co najmniej 72 osób, a 500 zostało rannych.