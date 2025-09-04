Bilans ofiar trzęsienia ziemi

Co najmniej 2,2 tys. osób zginęło i ok. 3,6 tys. odniosło obrażenia wskutek trzęsienia ziemi, do którego doszło w niedzielę we wschodnim Afganistanie - poinformował w czwartek zastępca rzecznika rządu w Kabulu Hamdullah Fitrat.

Reklama

Trzęsienie ziemi w Afganistanie

Do trzęsienia ziemi doszło w niedzielę krótko przed północą czasu lokalnego w rejonie miasta Dżalalabad, w pobliżu granicy Afganistanu z Pakistanem.

Talibski rząd poinformował w oświadczeniu na platformie X, że trzęsienie ziemi spowodowało "straty w ludziach i zniszczenia w niektórych wschodnich prowincjach”.

Szczególnie mocno ucierpiała prowincja Kunar, gdzie – jak podało ministerstwo zdrowia – trzy wsie zostały całkowicie zniszczone. Lokalne media informują, że w jednej z miejscowości zginęło ponad 30 osób.

Kryzys humanitarny się pogłębi?

Afganistan leży w strefie sejsmicznej, a trzęsienia ziemi – szczególnie w paśmie Hindukuszu – powtarzają się regularnie. W ubiegłym roku seria wstrząsów w zachodniej części kraju pochłonęła życie ponad tysiąca osób.

Katastrofa może pogłębić kryzys humanitarny w Afganistanie, który po powrocie talibów do władzy w 2021 r. został odcięty od większości pomocy zagranicznej.