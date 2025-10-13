Gdy przewodniczący izby Amir Ochana witał Trumpa i dziękował mu za doprowadzenie do porozumienia pokojowego w Strefie Gazy, deputowani kilkakrotnie przerywali mu kolejnymi oklaskami.

Owacja na stojąco dla Trumpa w Knesecie. Prezydent USA przemawia w Izraelu

Wcześniej Trump spotkał się z uwolnionymi zakładnikami Hamasu i rodzinami porwanych. Rozmawiał też z premierem Benjaminem Netanjahu.

