Spotkanie stanowi już piąte spotkanie obu przywódców i koncentruje się na wsparciu militarnym i dyplomacji. Przywódcy omawiają możliwą sprzedaż uzbrojenia dla Ukrainy, w tym systemów Patriot i pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk. Trump, po czwartkowej rozmowie z Putinem, zasugerował, że nie może przekazać rakiet Tomahawk ze względu na "własne potrzeby USA". Dodatkowym kluczowym tematem spotkania są sankcje wymierzone w Rosję. Trump ma zrelacjonować Zełenskiemu przebieg swojej rozmowy z przywódcą Rosji, Władimirem Putinem.

Zełenski o Putinie

Prezydent Ukrainy wyraził sceptycyzm co do intencji Władimira Putina, jednocześnie mocno akcentując potrzebę pomocy USA. Zełenski powiedział wprost podczas spotkania: Nie sądzę, by przywódca Rosji Władimir Putin był gotowy na zakończenie wojny, ale jestem przekonany, że z pana pomocą możemy zakończyć tę wojnę.

Reklama

Prezydent Ukrainy dodał, że Rosjanie "nie odnieśli sukcesu na polu bitwy". Jego słowa padły po tym, jak Trump poinformował o "dużych postępach" poczynionych w rozmowie z Putinem.

Reklama

Protokół spotkania w Białym Domu

Spotkanie w Białym Domu odbywa się w mniej formalnej oprawie niż dotychczas. Przywódcy zjedzą roboczy lunch w sali gabinetowej Białego Domu. Nie spotkają się w Gabinecie Owalnym, jak to bywało wcześniej. Po zakończeniu rozmów Zełenski wystąpi sam na konferencji prasowej przed Białym Domem około godziny 21.30 czasu polskiego.wojna