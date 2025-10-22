Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) poinformowało, że wykryło starty około godziny 8.10 czasu lokalnego (godz. 1:10 w Polsce) z okolic Junghwa, na południe od Pjongjangu. Pociski przeleciały dystans ok. 350 km w kierunku Morza Japońskiego.

To piąta w tym roku próba balistyczna Pjongjangu.

W odpowiedzi Seul postawił wojsko w stan podwyższonej gotowości.

"Nasze wojsko zintensyfikowało monitoring w ramach przygotowań na (możliwość) dodatkowych wystrzałów i utrzymuje stałą gotowość, dzieląc się jednocześnie odpowiednimi informacjami z USA i Japonią" – podało JCS w komunikacie.

Korea Północna wystrzeliła rakiety. Trump leci do Seulu – atmosfera się zagęszcza

Test rakietowy ma miejsce tuż przed szczytem Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), który odbędzie się w dniach 31 października – 1 listopada. Wśród gości ma być Trump.

W mediach w ostatnich dniach pojawiły się spekulacje, że przy tej okazji może dojść do czwartego spotkania Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem.

Agencja Yonhap zwraca uwagę, że Pjongjang może kontynuować eskalację prowokacji, dążąc do uznania Korei Płn. przez USA za państwo posiadające broń jądrową.

Zdaniem analityków cytowanych przez AFP, reżim Kima chce zamanifestować swoją siłę przed ważnym międzynarodowym wydarzeniem. Jak ocenił prof. Park Won-gon z Uniwersytetu Ewha w Seulu, wystrzelenie rakiet to "odpowiedź na działania Trumpa", a Kim "potwierdza obecność swojego reżimu podczas wydarzenia organizowanego przez Seul, tak jak to robił wcześniej".