Stany Zjednoczone poinformowały Rumunię i inne państwa NATO, że postanowiły zredukować liczebność amerykańskich wojsk na wschodniej flance Sojuszu w Europie – ogłosiło w środę ministerstwo obrony w Bukareszcie. W Rumunii pozostanie około 1 tys. żołnierzy USA - dodano. Redukcja ma objąć m.in. amerykańskich żołnierzy z bazy lotniczej Mihail Kogalniceanu pod Konstancą nad Morzem Czarnym - poinformował resort w opublikowanym komunikacie.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Polska nie otrzymała żadnej informacji

Do sprawy odniósł się w środę wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas konferencji prasowej w zakładzie MESKO w Kraśniku poinformował, że Polska nie otrzymała żadnej informacji o zmniejszeniu kontyngentu na terenie naszego kraju. Podkreślił, że wielokrotnie słyszał zapewnienia ze strony Amerykanów o obecności i możliwości zwiększenia liczebności wojsk amerykańskich w Polsce. Polska i Stany Zjednoczone są żelaznym dla siebie sojusznikiem - zapewnił szef MON.

Dopytywany o tę kwestię zaznaczył, że decyzje Amerykanów nie są zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wcześniejsze zapowiedzi administracji USA o przeglądzie obecności wojsk amerykańskich poza tym krajem. To, o co my dbamy, to jest obecność wojsk amerykańskich w Polsce - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Polska inwestuje w żołnierzy amerykańskich

Jak powiedział wicepremier, Polska wydaje rocznie ok. 15 tys. dol. na jednego żołnierza amerykańskiego. To jest współodpowiedzialność. Jesteśmy tutaj inni od niektórych naszych sojuszników. Próżno szukać w Europie, nawet u tych, gdzie jest 37 tys. żołnierzy amerykańskich, czyli w Niemczech, takich warunków i takiego wsparcia dla pobytu wojsk amerykańskich - podkreślił. Dodał, że nie jest to wydatek a inwestycja.

Kosiniak-Kamysz poinformował ponadto, że w najbliższych dniach dojdzie do kolejnych spotkań z przedstawicielami rządu USA. Wcześniej w środę rzecznik MON Janusz Sejmej przekazał PAP, że Polska nie otrzymała informacji o ewentualnej redukcji wojsk USA na naszym terytorium.

Spotkanie Nawrockiego z Trumpem

Przypomniał też w tym kontekście o niedawnych rozmowach prezydenta Karola Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem, które dotyczyły m.in. liczebności amerykańskich wojsk w Polsce, oraz deklaracje prezydenta USA w tej sprawie, a także o rozmowach szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Rozmowa ta odbyła się w październiku w Brukseli, a szef MON deklarował wówczas, że potwierdzona jest stabilna obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce.

Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Waszyngtonie, którą odbył na początku września, spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Na spotkaniu tym Trump deklarował, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, USA mogą rozmieścić ich więcej. Nawrocki z kolei podkreślał wówczas, że Trump dał Polsce gwarancję bezpieczeństwa i podkreślił sojuszniczą współpracę w dziedzinie wojskowej. W Polsce stacjonuje około 10 tys. amerykańskich żołnierzy.