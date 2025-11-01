Według Globalnego Indeksu Pokoju (GPI) z 2025 roku, liczba konfliktów między państwami osiągnęła najwyższy poziom od czasów II wojny światowej. Tylko w tym roku wybuchły trzy kolejne wojny. W takiej sytuacji coraz więcej krajów zwiększa wydatki na zbrojenia.

Są jednak państwa nadal uznawane za bardzo bezpieczne. Wskaźnik GPI, opracowywany przez Instytut Ekonomii i Pokoju, bierze pod uwagę 23 czynniki, od konfliktów zewnętrznych i wydatków wojskowych po terroryzm i zabójstwa. Kraje znajdujące się na szczycie rankingu utrzymują się na zadziwiająco stabilnym poziomie od prawie dwóch dekad, co pokazuje efekt, jaki pokojowa polityka może przynieść w dłuższej perspektywie.

Pierwsze miejsce: Islandia

Islandia, zajmująca pierwsze miejsce od 2008 roku, pozostaje najbardziej bezpiecznym krajem na świecie. Przoduje we wszystkich trzech obszarach: bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego i militaryzacji. W tym roku odnotowała nawet 2 proc. poprawę, powiększając dystans do kraju zajmującego drugie miejsce na liście.

Reklama

W nocy możesz spacerować bezpiecznie, na ulicach widać niemowlęta spokojnie śpiące w wózkach przed kawiarniami i sklepami, podczas gdy ich rodzice jedzą posiłek lub załatwiają sprawy. Policja nie nosi broni - mówi jedna z mieszkanek Islandii w BBC. Jej zdaniem, to efekt m.in. polityki równości płci.

Reklama

Drugie miejsce: Irlandia

Choć pod koniec XX wieku kraj ten był naznaczony konfliktami, dzisiejsza Irlandia stawia pokój na pierwszym miejscu. Otrzymała szczególnie wysokie noty za redukcję militaryzacji rok do roku i została sklasyfikowana jako jeden z krajów z najmniejszą liczbą trwających konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych. Znalazła się również w pierwszej dziesiątce pod względem bezpieczeństwa społecznego, z niskim poziomem przestępczości i przemocy.

Trzecie miejsce: Nowa Zelandia

W tym roku Nowa Zelandia awansowała o dwa miejsca na trzecie miejsce dzięki poprawie bezpieczeństwa, a także mniejszej liczbie demonstracji i aktów terroryzmu. Jako państwo wyspiarskie na Pacyfiku, Nowa Zelandia, dzięki swojemu położeniu geograficznemu, zapewnia naturalną ochronę przed konfliktami zewnętrznymi, ale jej polityka wewnętrzna również daje mieszkańcom poczucie spokoju.

Czwarte miejsce: Austria

Austria spadła w tym roku o jedno miejsce na czwartą pozycję, ale nadal otrzymuje wysokie noty we wszystkich dziedzinach. Podobnie jak Irlandia, Austria prowadzi konstytucyjnie zagwarantowaną politykę neutralności, która uniemożliwia jej przystąpienie do sojuszów wojskowych, takich jak NATO. Pozwala to krajowi skupić uwagę i zasoby na sprawach wewnętrznych.

10 najbardziej bezpiecznych krajów na świecie

Oto 10 krajów o największym wskaźniku w Globalnym Indeksie Pokoju 2025: