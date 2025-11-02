Policja hrabstwa Cambridgeshire podała, że w godzinach wieczornych w sobotę otrzymała zgłoszenie o wielu rannych pasażerach pociągu zdążającego do Londynu, którzy zostali zaatakowani przez bandytów uzbrojonych w noże.

Pociąg, który wyruszył z Peterborough we wschodniej Anglii, został zatrzymany na stacji Huntingdon. "Do akcji wkroczyli uzbrojeni funkcjonariusze (..), aresztowano dwóch mężczyzn. Wiele osób zostało przewiezionych do szpitala"- poinformowała policja. Według wstępnych doniesień rannych mogło zostać od 6 do 12 osób.

Atak nożowników w pociągu do Londynu. Jest wielu rannych

Naoczny świadek powiedział reporterom Sky News, że widział mężczyznę z dużym nożem w ręku i "wszędzie była krew" - ludzie uciekali, krzycząc i tratując się nawzajem, próbowali ukryć się w toaletach.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wyraził głębokie zaniepokojenie z powodu - jak się wyraził - "strasznego incydentu". "Moje myśli są ze wszystkimi poszkodowanymi, kieruję podziękowania do służb ratowniczych za ich reakcję" - napisał szef rządu na portalu X.