Sprawa dotyczy dwóch Polaków, którzy w 2018 r. zawarli związek małżeński w Berlinie.

Odmowa zarejestrowania małżeństwa w Polsce

Para, chcąc przenieść się do Polski, złożyła wniosek o wpisanie ich niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego, ale spotkała się z odmową, ponieważ polskie prawo nie zezwala na uznanie małżeństw osób tej samej płci.

TSUE: Odmowa niezgodna z prawem Unii Europejskiej

We wtorek TSUE orzekł, że odmowa uznania przez państwo członkowskie małżeństwa dwóch obywateli Unii, legalnie zawartego w innym kraju UE, jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej. TSUE uznał, że co prawda normy dotyczące małżeństw należą do kompetencji państw członkowskich, te jednak są zobowiązane do przestrzegania prawa UE, gwarantującego obywatelom prawo do swobody przemieszczania się, prawo do pobytu na terytorium innych pastw członkowskich i prowadzenia przez nich tam zwykłego życia rodzinnego.

Co oznacza orzeczenie dla polskiego prawodawstwa?

Orzeczenie TSUE nie oznacza, że państwo ma obowiązek wprowadzenia małżeństw tej samej płci do prawa krajowego, jest jednak ono zobowiązane uznać taki związek, jeśli został on zawarty zgodnie z prawem w innym kraju UE.