Uszakow brał udział we wtorkowym spotkaniu w Moskwie Władimira Putina z wysłannikami USA Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
Brak porozumienia w sprawie terytorium
Doradca Kremla przekazał, że strony nie wypracowały kompromisu w jednej z najtrudniejszych kwestii, czyli terytorium – podał Reuters.
Uszakow ocenił rozmowy jako konstruktywne, lecz przyznał, że w stanowiskach stron pozostają rozbieżności.
ISW: Putina zadowoli tylko kapitulacja Ukrainy
George Barros z waszyngtońskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną ocenił, że "zgodnie z oczekiwaniami, Rosja odrzuciła warunki, na które zgodziły się Ukraina i USA".
"Rosja nie chce negocjować niczego poza warunkami kapitulacji Ukrainy (i Zachodu)" – dodał na platformie X. "Nie powinniśmy pozwolić Putinowi na ciągłe zwodzenie USA" – podkreślił ekspert.
Pięciogodzinne negocjacje Rosji z USA
Wtorkowe rozmowy delegacji trwały niemal pięć godzin. Agencja RIA powiadomiła, że po rozmowach Witkoff udał się do amerykańskiej ambasady w Moskwie.
Axios podał, że po rozmowie z Putinem wysłannicy Trumpa spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w jednym z krajów europejskich. Według źródeł serwisu to spotkanie ma się odbyć w środę. Media ukraińskie podały, że przypuszczalnym miejscem spotkania będzie Bruksela.
