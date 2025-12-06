Walerij Załużny bez ogródek: Zwycięstwo to rozpad rosyjskiego imperium

Kiedy mówimy o zwycięstwie, trzeba szczerze powiedzieć: zwycięstwo to rozpad rosyjskiego imperium - napisał generał Walerij Załużny w artykule opublikowanym w ukraińskich mediach. Wypowiedzi te, zwłaszcza dotyczące przyszłości powojennej i politycznych zmian, są interpretowane jako pierwszy krok w kierunku kandydowania w wyborach prezydenckich po zakończeniu działań wojennych, tym bardziej, że cieszy się on dużą popularnością w społeczeństwie ukraińskim.

W serwisie Liga.net ukazał się najnowszy artykuł, zatytułowany "Polityka i wojna. Rzeczywistość przeciwko oczekiwaniom". Publikacja ta ma charakter przełomowy, ponieważ po raz pierwszy koncentruje się nie tylko na wojskowych aspektach konfliktu trwającego od niemal czterech lat, ale także na jego wymiarze politycznym.

Generał wskazuje błędy Zełenskiego

Generał Załużny oświadcza, że jego wizja celów strategicznych wojny ukształtowała się już pod koniec 2023 roku, w trakcie prac nad planowaniem działań na rok 2024. W tym okresie zorientował się, że Ukraina zmaga się nie tylko z niedoborami militarnymi (braki w uzbrojeniu i personelu - sile żywej), ale również z istotnymi deficytami natury politycznej.

Polityk określający cel polityczny wojny musi brać pod uwagę pozycje na froncie militarnym, społecznym i gospodarczym, których zdobycie stworzy dogodne warunki do prowadzenia negocjacji pokojowych - tłumaczy Załużny.

Według oceny generała Załużnego, główną przeszkodą w realizacji ukraińskich celów wojennych jest brak wyraźnie zdefiniowanego celu politycznego po stronie Kijowa. Generał podkreśla, że Rosja ma jasno określony cel, którym jest całkowite zniszczenie ukraińskiej państwowości i doprowadzenie do podporządkowania Ukrainy Moskwie.

Załużny uważa, że błędem Ukrainy jest to, iż nie sprecyzowano analogicznych, klarownych założeń politycznych w Kijowie.

Bez względu na to, jak bardzo dowództwo wojskowe stara się opracować strategię wojskową na dany okres, nie przyniesie to żadnych rezultatów bez woli politycznej, która kształtuje się poprzez cel polityczny - ocenia generał.

Generał Załużny: Zwycięstwo to upadek rosyjskiego imperium

Wojskowy proponuje cel Ukrainie. Mówiąc o zwycięstwie, musimy szczerze powiedzieć: zwycięstwo to upadek rosyjskiego imperium, a porażka to pełna okupacja Ukrainy z powodu jej własnego upadku. Wszystko inne to tylko kontynuacja wojny - wyjaśnia Załużny. Ale nie możemy odrzucić opcji długotrwałego (na lata) zakończenia wojny, bo właśnie w ten sposób kończą się wojny, co jest aż nazbyt częste w historii - mówi. Być może najważniejszym celem politycznym Ukrainy jest pozbawienie Rosji możliwości dokonywania aktów agresji przeciwko Ukrainie w dającej się przewidzieć przyszłości - kontynuuje generał.

Kim jest generał Wałerij Załużny?

Generał Wałerij Załużny pełnił funkcję Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy oraz zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy aż do lutego 2024 roku. W tym czasie prezydent Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o zmianie jego ścieżki zawodowej. Został on odsunięty od dowodzenia armią i przeniesiony do służby dyplomatycznej. Obecnie Załużny reprezentuje Ukrainę jako Ambasador w Londynie