Biuro podkreśliło w komunikacie, że Sojusz Północnoatlantycki jest reliktem zimnej wojny. Powstał dla przeciwdziałania agresji ZSRR, który nie istnieje od ponad 30 lat. Nasza konstytucja nie zezwalała na stały udział w konfliktach zewnętrznych, jak ostrzegali nas Ojcowie Założyciele. Ameryka nie powinna być obrońcą świata, zwłaszcza, gdy bogate kraje odmawiają finansowania własnej obrony – twierdzi Massie.

Drugi projekt w Senacie

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, prezydent USA będzie musiał powiadomić Sojusz Północnoatlantycki o wycofaniu kraju z bloku w ciągu 30 dni. Ustawa uniemożliwiłaby również wykorzystywanie środków podatników USA na potrzeby NATO, w tym zarówno na budżet cywilny, jak i wojskowy, a także na specjalne programy dodatkowe.

Reklama

Partyjny kolega Massiego, senator z Utah Mike Lee, wniósł analogiczny projekt ustawy do Senatu - przekazało biuro Massiego. Wcześniej prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził wycofaniem kraju z NATO i krytykował sojuszników za niewystarczający poziom wydatków na obronę.

Trump zdecyduje się wyjść z NATO?

Świadomy tej niechęci Kongres zatwierdził za rządów Joe Bidena ustawę, która zabrania prezydentowi USA wycofania kraju z NATO (współautorem owej inicjatywy był obecny sekretarz stanu Marco Rubio - przypomniał Moscow Times). Jednak zdaniem analityków Trump mógłby próbować obejść ten zakaz, wykorzystując uprawnienia prezydenta w dziedzinie polityki zagranicznej - zauważył portal.

Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego USA, opublikowana w ubiegłym tygodniu, mówi o konieczności zapobiegania postrzeganiu NATO jako stale rozszerzającego się sojuszu.