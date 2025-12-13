Erdogan mówi, że pokój na Ukrainie nie jest odległy

Erdogan spotkał się z Putinem w piątek w stolicy Turkmenistanu, Aszchabadzie, na międzynarodowym forum poświęconym pokojowi, które miało uczcić 30-lecie uznania tego środkowoazjatyckiego państwa przez ONZ za kraj neutralny. Turecki przywódca powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami w czasie lotu powrotnego, że „pokój na Ukrainie nie jest odległy”.

Reklama

Prezydent Turcji ostrzegł obie strony konfliktu, rosyjską i ukraińską, przed atakami na Morzu Czarnym. Wypowiedź Erdogana nastąpiła kilka godzin po tym, gdy tureckie statki zostały uszkodzone w wyniku rosyjskiego ostrzału w obwodzie odeskim na południu Ukrainy.

„Morze Czarne nie powinno być postrzegane jako obszar konfrontacji. Nie przyniosłoby to korzyści ani Rosji, ani Ukrainie. Wszyscy potrzebują bezpiecznej żeglugi na Morzu Czarnym” – podkreślił Erdogan.

"Ograniczony pokój", czyli coś, co zadowoli szczególnie Turcję

W piątek, bezpośrednio po rozmowie z rosyjskim przywódcą, biuro prezydenta Erdogana oświadczyło, że podpowiedział on Putinowi pomysł wprowadzenia ograniczonego rozejmu na Ukrainie. Zawieszenie broni miałoby obejmować porty i obiekty energetyczne.

„Prezydent oświadczył, że wysiłki zmierzające do zakończenia wojny ukraińsko-rosyjskiej sprawiedliwym i trwałym pokojem są ważne, i wierzy, że postęp można osiągnąć w obszarach, które przyniosą praktyczne korzyści obu stronom. Korzystne mogłoby być ograniczone zawieszenie broni, obejmujące obiekty energetyczne i porty” - przekazało biuro ds. komunikacji prezydenta Turcji.