Prezydent Zełenski przyjedzie do Polski: Nie będziemy niczego odkładać
Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy niczego odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między nami a Polską – oznajmił Zełenski.
Spotkanie prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego
KPRP zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego 19 grudnia w Warszawie; ustalane są szczegóły planowanej wizyty - poinformował rzecznik prezydenta.
Rzecznik prezydenta: Główne tematy rozmów prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, które odbędą się 19 grudnia w Warszawie, będą dotyczyły bezpieczeństwa, spraw gospodarczych i historycznych.
