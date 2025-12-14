Prezydent Zełenski przyjedzie do Polski: Nie będziemy niczego odkładać

Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy niczego odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między nami a Polską – oznajmił Zełenski.

Spotkanie prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego

KPRP zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego 19 grudnia w Warszawie; ustalane są szczegóły planowanej wizyty - poinformował rzecznik prezydenta.

Rzecznik prezydenta: Główne tematy rozmów prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, które odbędą się 19 grudnia w Warszawie, będą dotyczyły bezpieczeństwa, spraw gospodarczych i historycznych.