Ciała Michelle i Roba Reinerów znaleziono w niedzielę 14 grudnia w ich domu w dzielnicy Brentwood w Los Angeles. Zwłoki odkryto w głównej sypialni. Ciała rodziców znalazła ich córka, zaalarmowana przez masażystkę.

Oficjalny raport lekarza sądowego ws. śmierci Roba i Michele Reinerów

Lekarz sądowy hrabstwa Los Angeles opublikował oficjalny raport z sekcji zwłok reżysera i jego żony. Według niego Rob i Michele Reinerowie zmarli 14 grudnia 2025 roku z powodu "wielu obrażeń zadanych ostrym narzędziem". Miejsce, gdzie znaleziono Reinerów, było pełne krwi. Jako przyczynę zgonu w obu przypadkach wpisano "zabójstwo". Zarzut podwójnego zabójstwa postawiła prokuratura 32-letniemu synowi pary, Nickowi - grozi mu dożywocie bez prawa do warunkowego zwolnienia, a nawet kara śmierci. Nick Reiner został schwytany zaledwie kilka po godzin po tym jak odnaleziono ciała jego rodziców.

Nick Reiner ma problemy psychiczne, jest uzależniony od narkotyków

Nick Reiner od lat zmagał się z uzależnieniami i problemami psychicznymi. Do pierwszego ośrodka odwykowego trafił w dniu swoich 15. urodzin. Terapię przechodził 18 razy. Kiedy odmówił powrotu na odwyk, musiał pójść własną drogą. "Byłem bezdomny w Maine. Byłem bezdomny w New Jersey. Byłem bezdomny w Teksasie. Spędzałem noce na ulicy. Spędzałem tygodnie na ulicy. To nie było przyjemne. Jeśli nie chciałem iść drogą, którą sugerowali moi rodzice, czyli kolejny odwyk, musiałem być bezdomny. To ukształtowało mnie takim, jakim jestem" - mówił w wywiadzie dla "People".

Nick Reiner nie przyznaje się do winy

Nick Reiner stanął w środę przed sądem. 32-letni mężczyzna nie przyznał się do zabójstwa rodziców. Rozprawa została odroczona na trzy tygodnie. Członkowie rodziny nie byli obecni na rozprawie. Siostra i brat Nicka einera, 34-letni brat Jake Reiner i 27-letnia siostra Romy Reiner, wydali później wspólne oświadczenie. "Słowa nie są w stanie opisać niewyobrażalnego bólu, którego doświadczamy w każdej chwili. "Straszna i druzgocąca strata naszych rodziców, Roba i Michele Reiner, to coś, czego nikt nigdy nie powinien doświadczyć. Nie byli tylko naszymi rodzicami: byli naszymi najlepszymi przyjaciółmi" - napisali.

Rob Reiner - reżyser hollywoodzkich hitów

Rob Reiner był aktorem i reżyserem. Zagrał m.in. "Bezsenności w Seattle" czy "Wilku z Wall Street". Był reżyserem filmów: "Narzeczona dla księcia", "Kiedy Harry poznał Sally", "Ludzie honoru" oraz "Prezydent. Miłość w Białym Domu". Jego żona Michele również była aktorką, a także fotografką i producentką filmową. Poznali się na planie filmu "Kiedy Harry poznał Sally", wzięli ślub w 1989 r. i mieli trójkę dzieci.