Projekt przewiduje też, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy zawierać będą "wiążące zobowiązania" do wsparcia tego kraju w razie przyszłego zbrojnego ataku Rosji. "Zobowiązania te mogą obejmować użycie zdolności wojskowych, wsparcia wywiadowczego i logistycznego, inicjatyw dyplomatycznych, przyjęcia dodatkowych sankcji" - zapisano.

Głosi on także, że kraje koalicji zgadzają się, iż będą kontynuować kluczową długoterminową pomoc wojskową dla sił ukraińskich. Kraje będą uczestniczyć w "mechanizmie monitorowania i weryfikacji rozejmu", kierowanym przez Stany Zjednoczone - podał Reuters.

Europa i USA zaostrzają kurs wobec Rosji. Nowe zobowiązania dla Ukrainy

Przedstawiciele koalicji chętnych spotkają się we wtorek po południu w Paryżu. Celem tego spotkania jest potwierdzenie zbliżenia stanowisk państw europejskich, Ukrainy i USA, a także skonkretyzowanie zobowiązań państw należących do koalicji. Priorytetem jest pięć kwestii: sposoby monitorowania przyszłego rozejmu, wsparcie armii ukraińskiej, rozmieszczenie przyszłych sił reasekuracyjnych na lądzie, zobowiązania w przypadku ewentualnego ataku Rosji oraz długoterminowa współpraca obronna z Ukrainą.

Reklama

Szczyt koalicji we wtorek po południu zgromadzi przedstawicieli 35 państw. Do Pałacu Elizejskiego przybyli już wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa: Steve Witkoff i Jared Kushner. Polskę na spotkaniu będzie reprezentował premier Donald Tusk.