Szef władz wojskowych Kijowa Tymur Tkaczenko ogłosił, że stolica padła ofiarą krótkiego, ale intensywnego ataku rakietowego.

Eksplozje w Kijowie

Świadkowie, na których powołuje się Reuters, słyszeli eksplozje w mieście, ale nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach.

Ofiary w Charkowie

Szef wojskowej administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował natomiast, że cztery osoby zginęły, a sześć zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na przedmieściach Charkowa, na północnym wschodzie Ukrainy. Wcześniej Syniehubow ostrzegał przed wrogim atakiem dronami.

Atak na sanatorium

Mer Charkowa Ihor Terechow ogłosił, że rosyjski dron uderzył w tym mieście w sanatorium dla dzieci. Nie ma informacji o ofiarach.

Eksplozje wiązane z rosyjskim atakiem słyszane były również w obwodzie zaporoskim – przekazał szef władz obwodowych Iwan Fedorow.