Dane przekazała w środę rzeczniczka BAFzA w rozmowie z dziennikiem z południa Niemiec "Augsburger Allgemeine". Obowiązek służby wojskowej w RFN pozostaje zawieszony od 2011 r., jednak nadal obowiązuje prawo do odmowy jej pełnienia z powodów sumienia, zapisane w Ustawie Zasadniczej. Aby skorzystać z tej możliwości, młodzi Niemcy mogą złożyć pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem w centrum kariery Bundeswehry, skąd trafia on do BAFzA w celu podjęcia decyzji.

Nowy model służby wojskowej w Niemczech

Bundeswehra od lat zabiega o zwiększenie liczby personelu. W tym celu Bundestag uchwalił w grudniu nowy model służby wojskowej, który wszedł w życie 1 stycznia. Przewiduje on obowiązkową kwalifikację wojskową dla wszystkich młodych mężczyzn oraz możliwość wprowadzenia poboru w drodze losowania, jeśli liczba ochotników okaże się niewystarczająca. Młode kobiety mogą wypełnić kwestionariusz dobrowolnie.

Reklama

Przeciwko wprowadzeniu nowego modelu poboru opowiadała się głównie Lewica, która zachęcała młodych do korzystania z prawa do odmowy służby w Bundeswehrze. Zgodnie z nowymi przepisami resort obrony będzie co pół roku informował Bundestag o stopniu realizacji celów liczbowych Bundeswehry. Jeśli nie zostaną one osiągnięte lub będzie tego wymagać sytuacja bezpieczeństwa, parlament będzie mógł zdecydować o uruchomieniu częściowego poboru losowego.

Reklama

Plany Bundeswehry

Potrzeby kadrowe niemieckiej armii są bardzo duże. Do 2035 r. Bundeswehra ma liczyć 260 tys. żołnierzy zawodowych i kontraktowych oraz 200 tys. rezerwistów. Obecnie w jej szeregach służy ok. 182 tys. żołnierzy i ok. 50 tys. rezerwistów.