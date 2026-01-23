Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe spotkał się w ostatnich dniach z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Temat rozmów pozostaje tajny - informuje RMF.

Onet potwierdza

Onet potwierdził w swoich źródłach, że takie spotkanie rzeczywiście się odbyło. Amerykanie nie chcieli ujawniać tematu rozmów. Z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że spotkanie odbyło się na początku tego tygodnia.

Kilka dni temu "NYT" napisał, powołując się na amerykańskiego urzędnika, że John Ratcliffe spotkał się z tymczasową prezydentką Wenezueli, by "przekazać wiadomość, że Stany Zjednoczone liczą na lepsze relacje robocze" z władzami w Caracas. Podczas spotkania omówiono tematy dotyczące współpracy wywiadowczej, stabilności gospodarczej i potrzeby zapewnienia, by Wenezuela nie stanowiła już przystani dla przeciwników USA, zwłaszcza przemytników narkotyków.

John Ratcliffe w Polsce

John Ratcliffe, który jest obecnie dyrektorem CIA, w latach 2015-2020 był członkiem Izby Reprezentantów z ramienia Partii Republikańskiej, a w latach 2020-2021 pełnił funkcję dyrektora Wywiadu Narodowego. W listopadzie 2024 roku prezydent elekt Donald Trump ogłosił jego nominację na stanowisko dyrektora CIA.