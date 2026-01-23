Ukraińscy urzędnicy podali wcześniej w piątek, że część ukraińskiej delegacji już jest w Abu Zabi i uczestniczy w pierwszych, nieformalnych rozmowach.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w czwartek, że trójstronne spotkanie Ukraina-USA-Rosja w sprawie porozumienia pokojowego pomiędzy Kijowem a Moskwą odbędzie się w piątek i sobotę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Będzie przełom w Abu Zabi? USA, Ukraina i Rosja przy jednym stole po roku ciszy

W piątek Zełenski dodał, że kluczowym punktem negocjacji pozostaje kwestia terytoriów w obwodzie donieckim. Zapewnił, że będzie na bieżąco informował o postępie negocjacji.

Rzecznik przywódcy Rosji Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, powiadomił z kolei, że negocjacje są zaplanowane na piątek i, o ile okaże się to konieczne, także na sobotę.

Według wcześniejszych informacji Ukrainę podczas negocjacji reprezentują: sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow, szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow, pierwszy zastępca szefa Biura Prezydenta Serhij Kysłycia, przewodniczący parlamentarnej frakcji Sługa Narodu Dawyd Arachamija oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy generał Andrij Hnatow.

Biały Dom powiadomił w czwartek, że negocjatorami po stronie amerykańskiej będą: specjalny wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff, zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner i wiceszef Pentagonu ds. sił lądowych Dan Driscoll.

Witkoff i Kushner spotkali się w piątek wieczorem w Moskwie z Putinem oraz jego doradcami Kiriło Dmitrijew i Jurijem Uszakowem. Doradcy Putina powiedzieli po spotkaniu, że rozmowa była "konstruktywna i ważna", ale nie przekazali dalszych szczegółów.

Według Kremla stronę rosyjską mają reprezentować w Abu Zabi Dmitrijew, specjalny wysłannik Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej, a także przedstawiciele sił zbrojnych.