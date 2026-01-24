Michał Dworczyk został zapytany w Radiu Zet o ostatnie działania prezydenta USA. Mogę tylko interpretować sytuację, które mają miejsce, które nas bulwersowały, które śledziliśmy. Wcześniej były zapowiedziane cła na Europę, potem unijni liderzy jeździli negocjować te cła. Trochę to wyglądało jakby jechali na dywanik, a wychodzili potem zadowoleni, że będzie tylko 15 proc. cła, a miało być 300 proc. - mówił europoseł.

Jego zdaniem sytuacja ta "dobrze kończy się dla USA, nie dla adwersarzy”. Czy temu trzeba się dziwić, no nie wydaje się zaskakujące, że prezydent USA troszczy się o interesy USA, choć robi to w fatalnym stylu - ocenił.

Dworczyk: Europa jest zachowawcza i bezbronna

Europoseł skomentował także postawę europejskich przywódców.Europa jest kunktatorska, zachowawcza i bezbronna. Ostre słowa, ale prawdziwe. Proszę porównać potencjał militarny europejski i amerykański i to, co zdarzyło się od 2022 roku - mówił.

Porównał “ile wzrosła liczba żołnierzy Bundeswehry, o ile wzrosła liczba żołnierzy brytyjskich albo francuskich, jak zmienił się przemysł zbrojeniowy". No to są kpiny w porównaniu do tego, co wyprawia Rosja. To znaczy jak przedstawiła gospodarkę na tryb wojenny, jak rozwinęła produkcję amunicji, uzbrojenia. My jesteśmy daleko, daleko w tyle - podsumowywał.

Bundeswehra z najwyższą liczebnością od 12 lat

Kilka dni temu Niemcy poinformowały, że ich armia osiągnęła najwyższą liczebność od 12 lat i ma obecnie 184,2 tys. żołnierzy w czynnej służbie. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius podkreślił, Bundeswehra odnotowała najlepszy wynik rekrutacyjny od czasu zawieszenia poboru w 2011 roku.

W 2025 roku niemieckie siły zbrojne przyjęły do służby ponad 25 tys. nowych żołnierzy Problemem pozostaje jednak wysoki wskaźnik rezygnacji, który wynosi 25 proc. "Będziemy nadal dokładać wszelkich starań, aby przekonać pozyskanych żołnierzy do pozostania w Bundeswehrze" – zapowiedziało ministerstwo. Zgodnie z nowymi celami NATO do 2035 roku niemiecka armia ma liczyć 260 tys. żołnierzy zawodowych i kontraktowych oraz 200 tys. rezerwistów.