Jak podają niemieckie media, AfD w Saksonii-Anhalcie 23 stycznia przyjęła projekt programu przed wyznaczonymi na 6 września wyborami do lokalnego parlamentu (landtagu).

Pierwszy niemiecki land we władzy AfD?

W połowie kwietnia program mają zatwierdzić delegaci na zjeździe partii w Magdeburgu. Saksonia-Anhalt może być pierwszym niemieckim landem, w którym AfD zdobędzie władzę.

Reklama

W ostatnim sondażu przeprowadzonym w połowie października, AfD zdobyła 40 proc. głosów i zdecydowanie prowadzi przed CDU (26 proc.), Lewicą (11 proc.) i SPD (6 proc). Do absolutnej większości w landtagu AfD brakuje zaledwie pięciu mandatów. Pozostałe partie reprezentowane w Bundestagu i parlamentach lokalnych odmawiają jakiejkolwiek współpracy z AfD, tłumacząc to jej radykalnymi poglądami.

AfD: Rosja jest partnerem, pomoc Ukrainie to błąd

W projekcie programu, o którym informuje telewizja MDR, Rosja nazywana jest partnerem. Pomoc dla Ukrainy uznana została za błąd. Partia domaga się odwołania sankcji przeciwko Rosji, które "bardziej szkodzą tym, którzy je nałożyli". AfD opowiedziała się za reaktywacją gazociągu Nord Stream. Autorzy unikają w tekście terminu "wojna", piszą natomiast o "konflikcie w Ukrainie". Chcą też, aby "uciekinierzy" z Ukrainy wrócili do swojego kraju.

Polityka zagraniczna Niemiec znajduje się zasadniczo w gestii rządu federalnego, ale premierzy landów często utrzymują kontakty z wybranymi zagranicznymi partnerami.

Reklama

"Reemigracja" centralnym motywem programu AfD

Centralnym motywem programu jest "reemigracja", a głównym celem po ewentualnym przejęciu władzy ma być "ofensywa deportacyjna". Zdaniem MDR program AfD nawiązuje do polityki migracyjnej w USA. Osoby ubiegające się o azyl mają być przetrzymywane w ośrodkach na obrzeżach miast i mają być zobowiązane do pracy. Wartościowe przedmioty, w tym gotówka, karty do bankomatów i inne wartościowe przedmioty mają być cudzoziemcom odbierane i wykorzystywane do finansowania ich wyżywienia oraz zakwaterowania podczas oczekiwania na decyzję o azylu.

AfD: Rodzina to ojciec, matka i możliwie wiele dzieci

W projekcie programu, AfD w Saksonii-Anhalcie zapowiedziała zaostrzenie prawa aborcyjnego i ograniczenie dotacji dla Kościołów. Postulowanym wzorem ma być tradycyjna rodzina składająca się z "ojca, matki i możliwie wielu dzieci". Finansowe wsparcie ma być przyznawane tylko stowarzyszeniom i organizacjom o "patriotycznym profilu".

Poprzednie wybory pięć lat temu wygrała CDU z 37,1 proc. przed AfD 20,8. Landem rządzi obecnie koalicja CDU z SPD, premierem jest chadek Reiner Haseloff, który piastuje stanowisko premiera nieprzerwanie od 2011 r. Saksonia-Anhalt jest jednym z 16 krajów związkowych (landów) tworzących Republikę Federalną Niemiec.