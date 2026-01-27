Jak podał dziennik "Times of Malta”, ratownicy poinformowali, że 13-letnia polska dziewczynka, którą w poniedziałek wieczorem porwała fala do morza w miejscowości Ċirkewwa, stała za barierkami, gdy porwała ją ogromna fala.

Operacja poszukiwawczo-ratunkowa prowadzona przez siły zbrojne i Departament Obrony Cywilnej rozpoczęła się we wtorek drugi dzień. Służby ratunkowe starają się odnaleźć zaginione dziecko.

Rodzeństwo zostało porwane przez fale

Według gazety turyści z Polski - ojciec z dwojgiem dzieci, przebywający w hotelu w miejscowości Cirkewwa - poszli nad morze, prawdopodobnie po to, by zrobić zdjęcia. Chłopiec i dziewczynka zostali porwani przez fale. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania dziewczynki. Misję ratunkową przerwano w nocy. Ojciec, który ma 49 lat, został opatrzony w szpitalu, ale we wtorek rano został wypisany.

Reklama

Maltańskie służby przekazały, że ekstremalne warunki pogodowe, w tym wzburzone morze i silny wiatr, utrudniają operację prowadzoną z użyciem śmigłowców, łodzi i dronów.

Świadek opisał moment, w którym wpadli do wody, jako "pochłonięty przez wzburzone morze". Premier Robert Abela odwiedził miejsce operacji poszukiwawczej w poniedziałek wieczorem.