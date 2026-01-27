Były prezydent odniósł się do czwartej poprawki do konstytucji USA, która gwarantuje prawo do nietykalności osobistej.

Biden: To zdrada naszych podstawowych amerykańskich wartości

"To, co w ostatnim miesiącu wydarzyło się w Minneapolis, to zdrada naszych podstawowych amerykańskich wartości. Nie jesteśmy krajem, który strzela do naszych obywateli na ulicy. Nie jesteśmy krajem, w któym pozwala się na brutalne traktowanie obywateli za to, że korzystają ze swoich konstytucyjnych praw. Nie jesteśmy krajem, który depcze czwartą poprawkę i toleruje terroryzowanie naszych sąsiadów" – napisał Joe Biden w serwisie X.

Były prezydent ocenił, że mieszkańcy Minnesoty "pozostają silni, pomagając członkom swojej wspólnoty w niewyobrażalnych okolicznościach, opowiadając się przeciwko obserwowanej przez nich niesprawiedliwości i pociągając rząd do odpowiedzialności wobec społeczeństwa".

Dodał, że mieszkańcy tego stanu przypomnieli, co to znaczy "być Amerykaninem" oraz "wycierpieli wystarczająco dużo z rąk obecnej administracji".

Biden: Nikt nie może zniszczyć tego, co reprezentuje Ameryka, nawet prezydent

"W USA nie ma miejsca na przemoc i terror, zwłaszcza gdy nasz własny rząd obiera sobie za cel amerykańskich obywateli" – oznajmił Biden.

"Nikt nie może zniszczyć tego, co reprezentuje i w co wierzy Ameryka, nawet prezydent, jeśli my – cała Ameryka – powstaniemy i przemówimy. Wiemy, kim jesteśmy. Czas, by (to) pokazać światu. A co ważniejsze, czas, by pokazać (to) samym sobie" – wezwał Demokrata.

Zaapelował o pełne, sprawiedliwe i przejrzyste dochodzenia w sprawie dwojga Amerykanów, którzy stracili życie z rąk służb federalnych.

Biden: Wszyscy opłakujemy bezsensowną śmierć Prettiego i Good

"Razem z Jill przesyłamy dużo siły rodzinom i społecznościom, które kochają Aleksa Prettiego i Renee Good, gdy wszyscy opłakujemy ich bezsensowną śmierć" – napisał były szef państwa.