Portal Yahoo Finance opublikował listę 10 najlepiej zarabiających polityków świata. Mają na kontach setki miliardów dolarów.
Tyle może mieć na koncie Władimir Putin
Ranking najlepiej zarabiających światowych liderów otwiera wieloletni przywódca Rosji Władimir Putin. Zdaniem ekspertów, polityk dorobił się gigantycznych pieniędzy przede wszystkim na udziałach w rosyjskich firmach energetycznych i surowcowych. Kreml trzyma wszelkie dane w tajemnicy, ale analitycy potrafią wyciągać wnioski z dostępnych danych na temat spółek i estymacji. Sugeruje się, że przywódca Federacji Rosyjskiej dysponuje nawet 200 miliardami dolarów.
Drugi na podium najbogatszych polityków
Drugi na liście najbogatszych polityków jest lider białoruskiego reżimu Alaksandr Łukaszenka. W tym przypadku są to też estymacje. Szacuje się jednak, że od 1994 roku, gdy po raz pierwszy objął władzę na Białorusi, Łukaszenka dorobił się wielu luksusowych nieruchomości za granicą, ma również udziału w licznych firmach przemysłowych. Jego zarobki wynoszą około 9 miliardów dolarów.
Trzecie miejsce na podium najbogatszych polityków świata należy do...
Trzecie i ostatnie miejsce na podium zajmuje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Zanim zaczęła się jego polityczna kariera, Donald Trump przez wiele lat był biznesmenem i właścicielem wielkich firm w USA. Według najnowszego rankingu Forbesa, jego majątek szacowany jest na 7,2 miliarda dolarów.
Lista 10 najbogatszych polityków świata
- Władimir Putin (prezydent Rosji) - 200 miliardów dolarów
- Alaksandr Łukaszenka (przywódca Białorusi) - 9 miliardów dolarów
- Donald Trump (prezydent USA) - 7,2 miliarda dolarów
- Kim Dzong Un (przywódca Korei Północnej) - 5 miliardów
- Xi Jinping (przywódca ChRL) - 1,5 miliarda
- Teodoro Obiang Nguema (przywódca Gwinei Równikowej) - 600 milionów dolarów
- Paul Kagame (prezydent Rwandy) - 500 milionów dolarów
- Recep Tayyip Erdoğan (prezydent Turcji) - 500 milionów dolarów
- Ilham Aliyev (prezydent Azerbejdżanu) - 500 milionów dolarów
- Cyril Ramaphosa (prezydent RPA) - 450 milionów dolarów
