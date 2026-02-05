"Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Donalda Trumpa poważnie zaszkodziły naszym doskonałym relacjom z premierem Tuskiem i jego rządem" - napisał Rose na platformie X.

"Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom amerykańsko-polskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i Polaków” - dodał ambasador USA.

Czarzasty o Trumpie

Włodzimierz Czarzasty podczas poniedziałkowej konferencji prasowej poinformował, że nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi. Jak wyjaśnił, jego zdaniem prezydent USA na nią "nie zasługuje".

Czarzasty zarzucił prezydentowi USA destabilizowanie istniejących struktur międzynarodowych. Prezydent Trump moim zdaniem destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną - stwierdził marszałek. To jest łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego - mówił.

Oświadczenie Czarzastego

Włodzimierz Czarzasty skomentował decyzję USA w rozmowie z Onetem: Ponieważ oświadczenie pana ambasadora zostało wydane w związku z moim stanowiskiem w sprawie braku poparcia dla kandydatury pana prezydenta Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie - stwierdził.

Nagrody Nobla nie można przekazać

O Pokojową Nagrodę Nobla dla Donalda Trumpa zabiegali przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Mike Johnson oraz przewodniczący Knesetu państwa Izrael Amir Ochanna. Otrzymała ją liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado "za niestrudzoną pracę na rzecz promowania praw demokratycznych dla narodu wenezuelskiego i za walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji".

5 stycznia oddała ona jednak swoją nagrodę Trumpowi, po pojmaniu przez USA dyktatora Nicolasa Maduro. Norweski Komitet Noblowski informował jednak, że "po ogłoszeniu Nagrody Nobla nie można jej cofnąć, udostępnić ani przekazać innym".